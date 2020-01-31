В Бабаевском районе восстановили рухнувший под грузовиком мост

В Бабаевском районе завершили восстановление моста через реку Сиуч, который был повреждён грузовиком в начале декабря. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».

Ранее NewsVo писал, что мост обрушился утром 6 декабря, не выдержав нагрузки, когда по нему проезжал грузовик с тралом, принадлежащий ООО «Стройгазконсалтинг». В экстренном порядке на месте происшествия была возведена временная переправа, а позднее власти заключили соглашение фирмой, которой принадлежала фура, на восстановление моста.