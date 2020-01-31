В Бабаевском районе восстановили рухнувший под грузовиком мост

31.01.2020 [Общество]

В Бабаевском районе завершили восстановление моста через реку Сиуч, который был повреждён грузовиком в начале декабря. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».

Ранее NewsVo писал, что мост обрушился утром  6 декабря, не выдержав нагрузки, когда по нему проезжал грузовик с тралом, принадлежащий ООО «Стройгазконсалтинг». В экстренном порядке на месте происшествия была возведена временная переправа, а позднее власти заключили соглашение фирмой, которой принадлежала фура, на восстановление моста. 

Тэги: мосты
Фото бабаевской районной газеты "Наша жизнь"

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