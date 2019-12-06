В Бабаевском районе под грузовиком обрушился мост через реку Сиуч

06.12.2019 [Происшествия]

В Бабаевском районе утром 6 декабря под грузовиком обрушился мост через реку Сиуч. Об этом пишут в соцсетях местные жители.

— Чуть-чуть опоздали на прямую линию (ред. — имеется в виду прямая линия с губернатором), у нас рухнул мост, сегодня утром, — пишет Виктория.

В областном УМЧС корреспонденту NewsVo рассказали, что мост был поврежден во время проезда по нему тяжелой техники. В результате инцидента никто не пострадал.

— Отрезанных населенных пунктов нет, так как имеется объезд, — объяснили в ведомстве.

Кроме того, как отмечают в УМЧС, мост построен частным лицом и на учете не стоял, не был оборудован ограничительными знаками. Сейчас на месте идут работы по эвакуации грузовка с тралом, потом начнется установка временного моста, которую собираются завершить до вечера.

— В русло реки будут уложены трубы диаметром 1400 для пропуска воды, сверху осуществлена подсыпка и формирование дорожного полотна с последующей укладкой плит, — сообщает пресс-служба регионального управления.

Ранее NewsVo сообщал, что областные власти взыскали 7,5 миллионов рублей с фирмы, чей тягач обрушил мост в Вытегорском районе. 3 июля 2018 года водитель тягача «Вольво» с полуприцепом, перевозивший пиломатериалы из Архангельской области, проигнорировал знак о запрете проезда для большегрузов и выехал на мост через реку Индоманка в Вытегорском районе. В результате второй пролет деревометаллического моста рухнул.

Фото Виктории Лаврюхинцевой

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