Областные власти взыскали 7,5 миллионов рублей с фирмы, чей тягач обрушил мост в Вытегорском районе

Управление автодорог Вологодской области через суд взыскало с ООО «Логистика», чей грузовик обрушил мост через реку Индоманка в Вытегорском районе, 7 506 460 рублей. Сообщается, что такую сумму убытков понёс бюджет области от восстановления моста.

Как ранее сообщал NewsVo, 3 июля 2018 года водитель тягача «Вольво» с полуприцепом, перевозивший пиломатериалы из Архангельской области, проигнорировал знак о запрете проезда для большегрузов и выехал на мост через реку Индоманка в Вытегорском районе. В результате второй пролет деревометаллического моста рухнул.

На восстановление моста было потрачено более 7,5 миллионов рублей из бюджета Вологодской области. Управление автодорог обратилось в суд с иском к ООО «Логистика», которой принадлежит грузовик, чтобы возместить понесённый ущерб.

Фирма признала иск только в размере 335 тысяч рублей. Остальную сумму иска общество сочло необоснованной, поскольку на затраченные деньги мост вернули не в то состояние, в каком он был до обрушения, а построили новый с более высокой грузоподъёмностью.

Суд не принял доводы ответчика и отметил, что неосновательного обогащения ответчика не произошло и все деньги были потрачены правомерно.

Иск управления автодорог был удовлетворён в полном объёме судом первой инстанции. Фирма пыталась оспорить решение, но апелляционный суд отклонил жалобу и оставил решение без изменения, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.