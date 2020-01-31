Вологжанина осудили условно за изготовление наркотиков в квартире

В Вологде вынесли приговор 36-летнему мужчине, который готовил наркотики в своей квартире на улице Северной. Он был задержан в мае 2019 года.

Как удалось выяснить следователям, ингредиентами для производства 6-дизоксикодеина вологжанина снабдили приятели.

— Мужчина уже практически довел до конца процедуру приготовления смертельного зелья, когда услышал подозрительный шум в подъезде. Заподозрив неладное, он решил избавиться от главной улики и путался уничтожить доказательства его виновности для чего пытался склянку с наркотиком смыть в унитаз. Однако предпринятые меры так и не увенчались успехом, — злоумышленника задержали сотрудники полиции. Осколки стеклянной банки вместе с наслоениями наркотического вещества были изъяты в ходе осмотра места происшествия.

Масса изъятого наркотического вещества составила 0,61 грамм. Суд назначил мужчине наказание в виде года лишения свободы условно, с испытательным сроком год.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде 17-летнего студента осудили за сбыт наркотиков в крупном размере. Молодой человек объяснил, что занялся распространением запрещенных веществ, чтобы заработать.