В Вологде осудили студента, который подрабатывал, распространяя наркотики

16.01.2020 [Происшествия]

В Вологде 17-летнего студента осудили за сбыт наркотиков в крупном размере. Молодой человек объяснил, что занялся распространением запрещенных веществ, чтобы заработать.

Следствием было установлено, что в июле 2019 года юноша через интернет вступил в сговор с неизвестным, чтобы заняться незаконным распространением запрещенных веществ. Получив от сообщника пакет с наркотиком, молодой человек расфасовал их и стал разносить по тайникам.

— Противоправную деятельность несовершеннолетнего пресекли сотрудники полиции, которые изъяли приготовленные к сбыту и спрятанные наркотические средства. Несовершеннолетний обвиняемый, являющийся студентом образовательного учреждения и ранее не судимый, пояснил следователям, что хотел таким образом подзаработать, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, в течение которого он должен безупречным поведением доказать свое исправление. В противном случае условное осуждение может быть отменено с направлением осужденного в места лишения свободы.    

Тэги: наркотики, наркотики. подростки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодский фотограф и оператор Алексей Курбатов умер в Лос-Анджелесе
Заведующая лабораторией роддома в Вологде прекратила голодовку: департамент здравоохранения обещает провести проверку
Произведенные в Череповце вездеходы начали поставлять в Румынию
В Вологде заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки
Житель Великоустюгского района умер, взорвав петарду на остановке
В Верховажском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку
В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей
На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку
В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад
Житель Междуреченского района задержан по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери
17.01.2020 [Общество]

Поступившие в Вологду из Москвы троллейбусы выйдут на линию не раньше июля 2020 года

2254
3
17.01.2020 [Общество]

Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае

1950
4
16.01.2020 [Общество]

В Вологде заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки

4527
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка Маргарита Вершинина завоевала серебро Кубка России по полиатлону
На жителя Верховажья Юрия Шадрина вновь составили протокол по статье об оскорблении власти
В Вологде в школе №24 во время обеда ученику попалась проволока в котлете
Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае
В семи районах Вологодской области купания в водоемах в Крещение отменили из-за тонкого льда
Дети погибшего в ДТП главы Федотовского поселения возместят ущерб за разбитый им служебный автомобиль
В Вытегре бойцовая собака покусала шестерых учеников в здании школы
 


16.01.2020 [Общество]

На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку

3924
0
18.01.2020 [БлогоVO]

Если государство строго спрашивает с нас, то оно же может компенсировать и свои ошибки

159
0
17.01.2020 [Обзор Прессы]

Капитан гранта. Как из захолустья делать город-музей

317
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика