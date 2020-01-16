В Вологде осудили студента, который подрабатывал, распространяя наркотики

В Вологде 17-летнего студента осудили за сбыт наркотиков в крупном размере. Молодой человек объяснил, что занялся распространением запрещенных веществ, чтобы заработать.

Следствием было установлено, что в июле 2019 года юноша через интернет вступил в сговор с неизвестным, чтобы заняться незаконным распространением запрещенных веществ. Получив от сообщника пакет с наркотиком, молодой человек расфасовал их и стал разносить по тайникам.

— Противоправную деятельность несовершеннолетнего пресекли сотрудники полиции, которые изъяли приготовленные к сбыту и спрятанные наркотические средства. Несовершеннолетний обвиняемый, являющийся студентом образовательного учреждения и ранее не судимый, пояснил следователям, что хотел таким образом подзаработать, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, в течение которого он должен безупречным поведением доказать свое исправление. В противном случае условное осуждение может быть отменено с направлением осужденного в места лишения свободы.