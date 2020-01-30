Мешающий туристам фудтрак с пиццей разрешила поставить возле Кремля администрация Вологды

Красный фудтрак "Пиццафабрики" уберут с Кремлевской площади Вологды 31 января. Как пояснили NewsVo в пресс-службе городской администрации, 30 января — последний день его размещения там по контракту, который был заключен с представителями фирмы ранее.

Фото Ларисы Гульневой

Фудтрак с пиццей появился возле Кремля в новогодние праздники. В соцсетях многие жители города раскритиковали его расположение на исторической площади, на него пожаловались в группу «Вологда в порядке».

— На Кремлёвской пл. установлен вагон Пицца фабрика и биотуалет, это в центре пл., рядом с памятником Батюшкову, туристы, гости Вологды не могут сделать панорамные фото. Просьба убрать, — написала Лариса Гульнева.

— Да уж, этот фургон более чем нелепо на площади выглядит — прямо прыщ какой-то. Там мест для торговли предостаточно и кроме самой площади, — считает Ника.

Фудтрак этой же фирмы стоит сейчас и на площади Революции.

Отметим, что согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов в Вологде на обеих площадях можно ставить только ларек с квасом и мороженым и только в период с 1 мая по 1 октября.