Ограбившего церковную лавку в Великом Устюге череповчанина осудили условно

30.01.2020 [Общество]

В Великом Устюге суд приговорил 21-летнего ранее судимого череповчанина к 1 году лишения свободы условно за совершение грабежа в церковной лавке в соборе Прокопия Праведного.

Как ранее сообщал NewsVo, заявление о грабеже поступило в полицию 29 июля 2019 года. Тогда ранним утром мужчина в маске открыто похитил ювелирные изделия у работницы церковной лавки.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По следу злоумышленника направились кинолог с собакой. Неподалеку от храма, в парке, была обнаружена маска, изготовленная из джинсовой ткани. По запаховому следу инспектор-кинолог и его четвероногий напарник двигались по набережной Сухоны в сторону моста. Примерно через 2,5 километра собака потеряла след», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Маска была направлена на экспертизу, которая показала, что следы ДНК на ней принадлежат ранее судимому жителю Череповца. Мужчина был задержан и сознался в совершении грабежа.

«Налетчик пояснил, что часть похищенного имущества сдал в череповецкий ломбард, а кое-что из ювелирных изделий закопал в парке у храма, намереваясь позже вернуться», - отмечают в УМВД.

Украшения стоимостью около 90 тысяч рублей были возвращены церкви. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Отметим, что ранее пресс-служба областного УМВД сообщала, что тот же самый мужчина подозревается в хищении ювелирных украшений и ящика с пожертвованиями из храма, а также велосипеда в Харовске. Расследование по данному факту продолжается.

Тэги: храм, ограбление

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