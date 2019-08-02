Череповчанин в маске обворовал несколько храмов в Вологодской области

Полицейские задержали ранее судимого 21-летнего череповчанина: юноша подозревается в нескольких хищениях из храмов Вологодской области.

28 июля к правоохранителям обратилась работница храма Серафима Саровского в Харовске. Она рассказала, что из церковной лавки пропали серебряные цепочки, а из храма исчез ящик с пожертвованиями прихожан.

Изучив запись с камеры видеонаблюдения в храме, полицейские установили, что незадолго до начала службы, когда в храме не было прихожан, в церковь вошёл мужчина в маске. Он похитил цепочки и украл ящик для пожертвований. Разыскать его на территории Харовского района не удалось.

На следующий день из храма Прокопия Праведного в Великом Устюге поступило ещё одно заявление. Ранним утром мужчина в маске открыто похитил ювелирные изделия у работницы церковной лавки.

«Полицейские направили ориентировку на злоумышленника во все территориальные органы МВД России по Вологодской области. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого», - пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Им оказался 21-летний ранее судимый житель Череповца. 30 июля его задержали.

Полицейские выснили, что в Харовске, кроме цепочек и ящика для пожертвований, злоумышленник украл велосипед, на котором проделал часть пути, а затем спрятал в лесу. Украшения преступник сдавал в ломбарды, а между городами передвигался на попутках.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.