Границы России на Дальнем Востоке закроют из-за коронавируса

30.01.2020 [Общество]

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса, сообщает ТАСС.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ»], — сказал премьер, открывая заседание правительства.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем. 31 декабря китайские власти сообщили о 44 пациентах, у 11 из них состояние было тяжелым. «Медуза» сообщает, что к 29 января количество инфицированных новым типом коронавируса из Китая, превысило шесть тысяч человек. От пневмонии, вызванной вирусом, умерли 132 человека.

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологодской области создали штаб по предупреждению распространения коронавируса. В аэропорту Череповца, куда прибывают международные рейсы, усилен санитарно-карантинный контроль.

Тэги: эпидемия

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