В Вологодской области создали штаб по предупреждению распространения коронавируса

29.01.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 29 января подписал план по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий, которые позволят предупредить распространение коронавирусной инфекции в регионе. Создан специальный оперативный штаб, который координирует работу всех экстренных и профильных служб.

«Кроме того, предусмотрена готовность медицинских организаций региона, в том числе их оснащение специальным медицинским оборудованием. Обеспечен санитарно-карантинный контроль в усиленном режиме в аэропорту города Череповца, куда прибывают международные рейсы, - подчеркнул Олег Кувшинников. - Медицинские пункты аэропортов и железнодорожных вокзалов на территории области обеспеченны тепловизорами, с сотрудниками проведен инструктаж по организации работы в случае осложнения эпидемиологической ситуации».

По словам губернатора, главная задача штаба - не допустить распространения заболевания на территории Вологодской области. Пока случаев заболевания короновирусной инфекцией в регионе нет. 

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем. 31 декабря китайские власти сообщили о 44 пациентах, у 11 из них состояние было тяжелым. "Медуза" сообщает, что к 29 января количество инфицированных новым типом коронавируса из Китая, превысило шесть тысяч человек. От пневмонии, вызванной вирусом, умерли 132 человека.

Вопреки информации, которая распространялась в российских соцсетях, вирус не передается через бананы или посылки из Китая.

«Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, не очень устойчив к факторам внешней среды и не выдерживает температуру выше 40 градусов.

Чтобы избежать заражения коронавирусом, специалисты советуют на продуктовом рынке не трогать животных и товары животного происхождения, а также не контактировать с бродячими животными, мусором и жидкостями. Необходимо регулярно мыть руки, особенно после контакта с потенциально опасными объектами, нельзя прикасаться немытыми руками к лицу, особенно к глазам, носу и рту. Мясо и яйца необходимо готовить как положено, то есть при достаточной температуре. Стараться избегать контакта с людьми, которые кашляют и чихают. 

Тэги: вирус, эпидемия, заболевания, Китай

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