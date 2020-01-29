В Кириллове пенсионерка взяла кредит и перевела мошенникам миллион рублей

64-летняя жительница Кириллова перевела мошенникам 453 тысячи рублей личных сбережений и 500 тысяч рублей, которые она специально взяла в кредит. Пенсионерка поверила в необычный способ увеличить свои доходы, сообщение о котором пришло ей в соцсети.

Женщина рассказала полицейским, что от знакомой ей пришло сообщение с предложением получить доход в виде процентов от перевода личных денежных средств на другой счет. Заявительница поверила своей подруге и в переписке указала реквизиты своей банковской карты.

— Также в одном из сообщений знакомая рассказала, что есть возможность удвоить суммы, хранящиеся на всех вкладах потерпевшей. Таким образом, за 18 операций жительница Кирилловского района перевела мошенникам 453 тысячи рублей. Когда накопленные денежные средства закончились, женщина оформила кредит в банке на 500 тысяч рублей, которые также перевела мошенникам, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Пенсионерку не смутил тот факт, что во время проведения операций банк, заподозрив неладное, неоднократно блокировал ее карту. Женщина просто звонила на горячую линию и производила разблокировку карты, подтверждая проведенные операции и сообщая, что данные переводы проводит именно она.

На следующий день, встретив свою знакомую, потерпевшая узнала, что страница была взломана и все денежные средства она перевела мошенникам. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее NewsVO сообщал, что жительница Тотемского района перевела 51 тысячу рублей, мошеннику, который по телефону представился ей сотрудником службы судебных приставов. Злоумышленник рассказал 37-летней женщине, что еще в 2018 году она стала жертвой мошенничества, поэтому сейчас ей полагается компенсация.