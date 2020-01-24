Мошенник, представившись приставом, похитил у тотьмички 51 тысячу рублей

24.01.2020 [Происшествия]

Жительница Тотемского района перевела 51 тысячу рублей, мошеннику, который по телефону представился ей сотрудником службы судебных приставов. Злоумышленник рассказал 37-летней женщине, что еще в 2018 году она стала жертвой мошенничества, поэтому сейчас ей полагается компенсация.

— Для начала процедуры женщина должна перевести на определённый номер счета 21 тысячу рублей. Для завершения операции по выплате компенсации необходимо сообщить номер ее карты и код из смс сообщения, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

После этого со счета женщины пропали еще 30 тысяч рублей. В итоге общий ущерб от действий мошенника составил 51 тысячу рублей.

Тэги: мошенничество

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