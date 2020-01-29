В техникуме Вытегры мужчине выдали диплом водителя без прохождения обучения

29.01.2020 [Общество]

Прокуратура обнаружила нарушения при реализации программы обучения водителей транспортных средств категории «С» (грузовики) в Вытегорском политехническом техникуме. Выяснилось, что должностными лицами учебного заведения книжка индивидуального учета обучаемого составлялась без прохождения последним обучения, без сдачи теоретического и практического экзаменов.

— Более того, без участия обучаемого в итоговых испытаниях, в образовательном учреждении составлен протокол о прохождении им государственной итоговой аттестации. На основании вышеуказанных недостоверных документов «выпускнику» выдан диплом (с отличием) о среднем профессиональном образовании и свидетельство об обучении по программе подготовки водителей транспортных средств, — сообщает прокуратура Вологодской области.

По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Ранее NewsVo сообщал о подобных нарушениях в Вытегорском отделении ДОСААФ. Там подделывали свидетельства о прохождении обучения по программам подготовки водителей. В соответствии с учебным планом практические занятия по вождению для категории «В» составляют 56 часов, из них 54 часа – вождение в рамках учебного предмета специального цикла и два часа - практические занятия при сдаче квалификационного экзамена. Однако прокурорская проверка показала, что двум кандидатам в водители автошкола предоставила менее 4 часов вождения, а внутренние экзамены по вождению они вообще не сдавали. 

Тэги: водительские права, подделка документов

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