В Вытегорском отделении ДОСААФ выдали свидетельства об обучении водителям, не сдававшим экзамен

22.04.2019 [Общество]

В Вытегорском отделении ДОСААФ подделывали свидетельства о прохождении обучения по программам подготовки водителей. Об этом сообщает областная прокуратура.

В соответствии с учебным планом ДОСААФ России в Вытегорском районе практические занятия по вождению для категории «В» составляют 56 часов, из них 54 часа – вождение в рамках учебного предмета специального цикла и два часа - практические занятия при сдаче квалификационного экзамена. 

Однако прокурорская проверка показала, что двум кандидатам в водители автошкола предоставила менее 4 часов вождения, а внутренние экзамены по вождению они вообще не сдавали. 

- Вместе с тем в феврале 2019 года председатель местного отделения ДОСААФ, действуя умышленно и незаконно, внесла в свидетельства о прохождении обучения по программам подготовки водителей транспортных средств заведомо ложные сведения о том, что указанные лица прошли обучение и сдали квалификационный экзамен, - сообщают в прокуратуре Вологодской области. 

В ведомстве уточняют, что по закону «О безопасности дорожного движения» организация подготовки водителей транспортных средств и их обучение относится к основным направлениям обеспечения безопасности дорожного движения. 

Возбуждено уголовное дело в связи с подделкой иного официального документа.

Тэги: нарушения, автомобили, ДТП

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