Праздник русской тройки пройдёт под Вологдой 29 февраля

29.01.2020 [Культура]

Праздник русской тройки пройдёт на дорожке Вологодского конного завода в деревне Ерофейка Вологодского района 29 февраля. В этом году в рамках мероприятия впервые пройдёт XXI Чемпионат России русских троек, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Обычно первый этап Чемпионата принимает Москва, но в этом году из-за погоды он не состоялся.

В состязаниях примут участие сильнейшие тройки страны из Костромы, Владимира, Вельска, Москвы и Московской области, а также русские тройки Вологодского конного завода под управлением мастера троечной езды Алексея Чистякова. В соревнованиях по двоеборью примет участие действующий четырехкратный чемпион России - русская тройка Вологодского конного завода с коренником Людвиг.

В программе также заезды рысаков Вологодского конного завода и уникальный заезд тяжеловозов на срочную доставку груза рысью. Перед гостями праздника также выступят маленькие наездники Центрального Московского ипподрома на своих пони в беговых качалках, специальных двухколёсных экипажах для конных бегов. Выступление на празднике в Ерофейке станет для этих детей их первым участием в соревнованиях.

Как ранее сообщал NewsVo, в афишу праздничных мероприятий 29 февраля в Ерофейке также входят конкурс драндулетов, гонки на снегоходах и собачьих упряжках, народный театр, ярмарка и многое другое.

Организаторами праздника выступят администрация Вологодского района, СПК ПКЗ «Вологодский», ассоциация «Содружество рысистого коневодства России», МРОО популяризации конного спорта «Федерация русских троек».

 

Тэги: праздник коня, русская тройка

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