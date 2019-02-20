В Вологодском районе объявили конкурс драндулетов для катания с горок

20.02.2019 [Общество]

В Вологодском районе объявлен конкурс на лучший зимний драндулет. Участники (команды от 2 до 10 человек) должны сконструировать и собрать свое необычное транспортное средство. Обязательные условия: конструкция не должна содержать острые и режущие элементы, в ее каркасе не должно быть металла. Есть также ограничение в размерах - не более 5м в ширину и 3м в высоту.

- Для создания своего креативного драндулета можно использовать любые подручные материалы. В прошлом году на старт шоу зимних драндулетов выходили сани в виде птичьего гнезда, коня, печки, пиратского корабля, стиральной машины, - сообщает администрация Вологодского района.

Заявку для участия в конкурсе необходимо подать до 3 марта 2019 года в районное управление культуры, молодежной политики и туризма по электронной почте cultura35@mail.ru или в бумажном виде по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, 24 (5 этаж, каб. 504).

Конкурсные драндулеты выйдут на старт 10 марта в поселке Стризнево в Центре активного отдыха и туризма «YES» в рамках масленичных гуляний.

Положение о конкурсе и форма заявки опубликованы на странице «Культура. Молодежь. Туризм. Вологодский район»  в соцсети.

Тэги: драндулеты, масленица

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