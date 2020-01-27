В Череповце осудили мужчину, который ездил пьяным с фальшивыми правами

Жителя Череповца, пойманного пьяным за рулем «БМВ» с фальшивыми водительскими правами, приговорили к ограничению свободы.

В ходе следствия выяснилось, что поддельный документ мужчина заказал в интернете за 30 тысяч рублей, а позже получил заказ на почте. Как ранее сообщал NewsVO, осенью 2019 года иномарку мужчины остановили в ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Заягорбском районе города. Инспектор заметил признаки опьянения у сидевшего за рулем череповчанина. Кроме того, водительские права, предъявленные автомобилистом, вызвали сомнения в подлинности.

— Водитель был проверен через единую базу ГИБДД, было установлено, водительское удостоверение с данным номером выдавалось женщине, зарегистрированной в Московской области, также выяснилось, что «С» ранее был дважды лишен права управления транспортными средствами. Водительское удостоверение было изъято в присутствии понятых, — сообщает прокуратура Череповца.

Спустя месяц после изъятия у череповчанина поддельного водительского удостоверения, он сел за руль пьяным, несмотря на то, что ранее был лишен права управления транспортными средствами. Сотрудниками ДПС он был остановлен, с помощью алкометра было установлено состояние опьянения.

В итоге водителя приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Два раза в месяц он будет обязан являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания. Водительских прав его лишили на 2,5 года.