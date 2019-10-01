В Череповце задержали пьяного водителя «БМВ» с поддельными правами

01.10.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 33-летнего нетрезвого водителя «БМВ» с поддельными правами.  Иномарку в ходе рейда «Нетрезвый водитель»  остановили в Заягорбском районе города.

Инспектор заметил признаки опьянения у сидевшего за рулем мужчины. Кроме того, водительские права, предъявленные автомобилистом, вызвали сомнения в подлинности.

«Проверив документ по базам данных, полицейский выяснил, что он выдан на женщину, проживающей в г. Москве. Кроме того, инспектор ДПС установил, что водитель иномарки ранее уже был лишен права управления транспортными средствами», — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

В пресс-службе областного УМВД уточняют, что прав водитель лишился за езду в нетрезвом виде.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он признался, что купил права за 30 тысяч рублей на одном из сайтов в интернете.

Возбуждены уголовные дела ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Задержанному грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее NewsVo сообщал, что в Никольском районе суд назначил 21-летнему водителю, ездившему с поддельными правами, наказание в виде 180 часов обязательных работ. В июле подсудимого, передвигавшегося на автомобиле «ВАЗ», остановили сотрудники ДПС. Мужчина, зная о том, что его водительское удостоверение является поддельным, предъявил права инспектору. Полицейский заподозрил, что права фальшивые, экспертиза это подтвердила.

Тэги: пьяные водители, подделка документов, поддельные документы

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