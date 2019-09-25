Никольчанина, купившего водительские права в интернете, приговорили к обязательным работам

В Никольском районе Вологодской области суд назначил 21-летнему водителю, ездившему с поддельными правами, наказание в виде 180 часов обязательных работ.

В июле подсудимого, передвигавшегося на автомобиле «ВАЗ», остановили сотрудники ДПС. Мужчина, зная о том, что его водительское удостоверение является поддельным, предъявил права инспектору. Полицейский заподозрил, что права фальшивые.

Экспертиза показала, что документ является подложным, был напечатан способом цветной струйной печати.

«Подсудимый пояснил, что поддельное водительское удостоверение он заказал на одном из интернет-сайтов в сентябре 2018 года, заплатил за него 15 000 рублей и получил по почте», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, обнаружилось, что права в базе данных ГАИ числятся выданными другому человеку. Нарушитель признал свою вину и написал явку с повинной. Дело слушалось в особом порядке.

Суд признал молодого человека виновным в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и назначил водителю наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.