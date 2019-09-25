Никольчанина, купившего водительские права в интернете, приговорили к обязательным работам

25.09.2019 [Происшествия]

В Никольском районе Вологодской области суд назначил 21-летнему водителю, ездившему с поддельными правами, наказание в виде 180 часов обязательных работ.

В июле подсудимого, передвигавшегося на автомобиле «ВАЗ», остановили сотрудники ДПС. Мужчина, зная о том, что его водительское удостоверение является поддельным, предъявил права инспектору. Полицейский заподозрил, что права фальшивые.

Экспертиза показала, что документ является подложным, был напечатан способом цветной струйной печати.

«Подсудимый пояснил, что поддельное водительское удостоверение он заказал на одном из интернет-сайтов в сентябре 2018 года, заплатил за него 15 000 рублей и получил по почте», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, обнаружилось, что права в базе данных ГАИ числятся выданными другому человеку. Нарушитель признал свою вину и написал явку с повинной. Дело слушалось в особом порядке.

Суд признал молодого человека виновным в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и назначил водителю наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: водительские удостоверения, подделка документов

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Тотьме покончил с собой руководитель отдела вневедомственной охраны Росгвардии
«Мы уже плывем»: жители Кузино два часа ждали скорую помощь из Великого Устюга
Олег Васильев не вошел в состав нового правительства Вологодской области
Под Вологдой возобновили поиски пропавшего 27-летнего Данила Репина
В поселке под Вологдой больную корову бросили на улице
«Это не „Кросс нации“, это дурдом нации»: жители жалуются на организацию забега в Вологде
В Вологодской области изъяли фальшивую пятирублевую монету
В Вологодской области задержали «вора в законе» и троих его подельников
В ВоГУ опровергли информацию о трудоустройстве экс-замгубернатора Олега Васильева
В Бабушкинском районе возбудили уголовное дело в отношении директора коммунального предприятия
25.09.2019 [Происшествия]

Череповецкая пенсионерка взяла кредиты и перевела мошенникам миллион рублей

631
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотемском районе хотят ликвидировать детский санаторий «Зеленый бор»
Вологодский студент уволился из «Магистрали», когда узнал об их нарушениях на набережной
В Вологодской области ООО «Продресурс» поставляло в больницы просроченные продукты
Хоккейная "Северсталь" обыграла рижское "Динамо" со счетом 6:1
В Вытегорском районе участковый покровительствовал незаконной добыче песка
23% подписчиков губернатора Олега Кувшинникова в Instagram - боты
В Совете Федерации РФ перепутали Вологодскую и Волгоградскую области
 


23.09.2019 [Общество]

"В Вологодском районе тоже есть свой местный Шиес – это Пасынково": в Вологде прошел эко-митинг

1433
0
25.09.2019 [БлогоVO]

Я обращаюсь с просьбой о ЛЮБВИ…

119
0
25.09.2019 [Обзор Прессы]

Череповецкий путешественник объехал 74 города

102
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика