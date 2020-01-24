В Великом Устюге мошенник купил ВАЗ в рассрочку и перепродал, не расплатившись

24.01.2020 [Происшествия]

В Великом Устюге суд огласил приговор 18-летнему жителю Архангельской области. Молодого человека признали виновным в обманном хищении автомобиля у местного жителя.

По материалам дела, 11 июля 2019 года обвиняемый увидел на одном из интернет-сайтов объявление потерпевшего М. о продаже автомобиля «ВАЗ-21053» за 55 тысяч рублей. Связавшись с М., подсудимый убедил его продать машину за 60 тысяч рублей с рассрочкой на один месяц.

20 июля молодой человек после осмотра автомобиля в Великом Устюге составил расписку, в которой обязался в течение месяца выплатить потерпевшему обещанную сумму. При этом намерения и возможности выполнить свои обязательства у подсудимого не было. М, введённый в заблуждение, передал мошеннику автомобиль, ключи и свидетельство о регистрации транспортного средства.

«На автомобиле молодой человек с места преступления скрылся и 30 июля 2019 года в пос. Шипицыно Котласского района Архангельской области путем составления подложного договора купли-продажи от имени М. продал его за 10 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ущерб, причинённый потерпевшему, составил 60 тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде 27-летний молодой человек купил в рассрочку грузовой "Мерседес" и, не расплатившись с продавцом, сдал машину в металлолом. 

Тэги: мошенники

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