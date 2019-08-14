Вологжанин купил в рассрочку грузовик и, не расплатившись, сдал машину в утиль

14.08.2019 [Происшествия]

В Вологде 27-летний молодой человек купил в рассрочку грузовой "Мерседес" и, не расплатившись с продавцом, сдал машину в металлолом. 

В полицию обратился 53-летний житель города. Мужчина рассказал, что несколько недель назад решил за 500 тысяч рублей продать свой грузовой "Мерседес", для чего разместил объявление в интернете. Через некоторое время ему позвонил покупатель. Молодой человек осмотрел машину и сказал, что готов ее купить, но сейчас у него есть только 30 тысяч рублей. С хозяином грузовика он договорился, что внесет эти деньги сейчас, а оставшуюся сумму будет выплачивать частями ежемесячно.

- Согласившись на данные условия, продавец отдал автомобиль, подписав с покупателем договор купли-продажи транспортного средства. Согласно договору, молодой человек мог пользоваться грузовиком в период рассрочки платежа, и только после выплаты всей суммы будет произведена перерегистрация автомашины, а новый владелец получит право собственности на нее, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Через некоторое время хозяину машины позвонили из пункта приема металлолома и сообщили, что его автомобиль сдан на утилизацию. Выяснилось,  что покупатель, не имея права распоряжения автомобилем, сдал его, получив 80 тысяч рублей.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой штрафа.

Ранее Newsvo сообщал, что в Грязовце 21-летний житель сдал на металлолом стоявший на улице чужой автомобиль. Для этого он попросил своего знакомого помочь отбуксировать транспортное средство на пункт приема металла. 

Тэги: металлолом, утилизация, присвоение чужого имущества

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