21-летний житель Грязовца сдал на металлолом стоявший на улице чужой автомобиль

В Грязовце 21-летнего местного жителя будут судить за серию краж. Молодой человек воровал аккумуляторы из гаражей и с территории промбазы, а был задержан при попытке продать на металлолом чужой автомобиль.

По данным пресс-службы областного УМВД, в конце февраля 2019 года, разбив окно, грязовчанин проник в гаражный бокс, забрал оттуда четыре аккумулятора и электрические кабели. Спустя несколько дней через пролом в заборе молодой человек проник на территорию охраняемой базы.

- С грузовика МАЗ он снял две аккумуляторные батареи, а также похитил магнитолу и видеорегистратор из салона другого большегруза. После этого грязовчанин похитил еще 4 аккумулятора с автомашин КРАЗ и 2 аккумуляторные батареи с КАМАЗа, - отмечают полицейские.

В конце марта молодой человек решил похитить автомобиль ВАЗ-21043. Для этого он попросил своего знакомого помочь отбуксировать транспортное средство на пункт приема металла. Чужую автомашину молодой человек сдал на разборку.

На следующий день грязовчанин решил повторить преступную схему с УАЗом, однако ему помешал случайный прохожий, который заподозрил молодого человека в хищении и позвонил в полицию.

21-летнего молодого человека задержали и доставили в районный отдел внутренних дел. Оперативники установили его причастность к шести эпизодам краж. Общий ущерб от его действий составил порядка 170 тысяч рублей. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, а также с причинением значительного ущерба). В настоящий момент их материалы переданы в суд.