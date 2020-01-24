Суд запретил мешающему жильцам бару на улице Возрождения в Вологде работать по ночам

Вологодский городской суд обязал владельцев мешающего жильцам бара на улице Возрождения, 72 в Вологде прекратить работу заведения по ночам. Бар «100 рентген» будет закрыт с 22 до 7 часов, такое решение было вынесено по иску прокурора города.

Кроме того, как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, ООО «Движение», которому принадлежит бар, обязали демонтировать конструкции, установленные на входной площадке заведения.

Как ранее сообщал NewsVo, несколько месяцев жильцы дома на улице Возрождения жаловались на этот бар в администрацию города и прокуратуру из-за шума, который сопровождает работу заведения. Бар пристроен прямо к дому.

— Установлено, что услуги бара носят развлекательный для посетителей характер. Посетители бара распивают спиртные напитки, громко хлопают входными дверями, кричат, мусорят, нарушают общественный порядок, создают шум в ночное время, между посетителями возникают конфликтные ситуации, иногда перерастающие в драки, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, он частично занял придомовую территорию, что является нарушением. Осенью 2019 года владелец бара также незаконно поставил между окнами первого этажа и входом в бар стену из досок.