Суд запретил мешающему жильцам бару на улице Возрождения в Вологде работать по ночам

24.01.2020 [Общество]

Вологодский городской суд обязал владельцев мешающего жильцам бара на улице Возрождения, 72 в Вологде прекратить работу заведения по ночам. Бар «100 рентген» будет закрыт с 22 до 7 часов, такое решение было вынесено по иску прокурора города.

Кроме того, как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, ООО «Движение», которому принадлежит бар, обязали демонтировать конструкции, установленные на входной площадке заведения.

Как ранее сообщал NewsVo, несколько месяцев жильцы дома на улице Возрождения жаловались на этот бар в администрацию города и прокуратуру из-за шума, который сопровождает работу заведения. Бар пристроен прямо к дому.

— Установлено, что услуги бара носят развлекательный для посетителей характер. Посетители бара распивают спиртные напитки, громко хлопают входными дверями, кричат, мусорят, нарушают общественный порядок, создают шум в ночное время, между посетителями возникают конфликтные ситуации, иногда перерастающие в драки, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, он частично занял придомовую территорию, что является нарушением. Осенью 2019 года владелец бара также незаконно поставил между окнами первого этажа и входом в бар стену из досок.

 

Тэги: бар

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде подросток в магазине до смерти избил 31-летнего мужчину
Погибшего в Вологде мужчину подросток избил из-за банки энергетика
В Вологде автокран опрокинулся на «Ладу Ларгус»
Собственники нескольких жилплощадей в Вологодской области будут платить за вывоз мусора в каждой из них
Начальник департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский лишился своего поста
В Вологодской области выросли цены на сжиженный газ в баллонах
«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе
На дороге Великий Устюг - Красавино у грузовика оторвались колеса
В Вологде пристав в суде ради премии составлял протоколы на невиновных
Неприятный запах воды из-под крана в Вологде власти объяснили теплой зимой и мелководной рекой
24.01.2020 [БлогоVO]

Обсуждение изменений в Генплан с архитекторами

231
0
23.01.2020 [БлогоVO]

Приключения Генплана или почему изменения надо отклонять

686
1
11.01.2020 [Общество]

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города

7641
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Паровоз и вагон санитарного поезда времен Великой Отечественной войны установят на вокзале в Череповце
В Великом Устюге мошенник купил ВАЗ в рассрочку и перепродал, не расплатившись
Стартовал отборочный тур региональной олимпиады «Умники и умницы Вологодчины»
Жителя Кириллова приговорили к 15,5 годам колонии за изнасилование и убийство пенсионерки
Два человека получили травмы в ДТП на трассе в Вологодском районе
В 2019 году поставки вологодского мороженого за границу выросли в два раза
18-летний житель Тотемского района бил рабочего банным ковшом, вымогая деньги
 


23.01.2020 [Общество]

«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе

2983
0
24.01.2020 [БлогоVO]

Круглый стол по набережной в Красном углу

82
0
22.01.2020 [Обзор Прессы]

Новые члены правительства. Что о них нужно знать

896
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика