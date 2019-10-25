Владелец мешающего жильцам бара на улице Возрождения в Вологде угрожал себя сжечь

Владелец бара на улице Возрождения, 72 в Вологде сегодня вечером угрожал себя сжечь.



"Хозяин достал канистру с бензином и то ли себя облил, то ли стену, примчались пожарные и полицейские. Начали с ним разбираться, через некоторое время все разошлись. Все происходило прямо на крыльце ночного клуба", - цитирует очевидцев новостной сайт администрации города Вологда.рф.

Уже несколько месяцев жильцы жалуются на этот бар в администрацию города и прокуратуру из-за шума, который сопровождает работу заведения. Бар пристроен прямо к дому. Кроме того, он частично занял придомовую территорию, что является нарушением. Недавно владелец бара незаконно поставил между окнами первого этажа и входом в бар стену из досок.

В начале мая этого года депутат округа Елена Земчихина писала в соцсети, что проблема решается. Между тем, с тех пор ничего не поменялось. Жильцы написали обращение мэру.

Ситуацией заинтересовались федеральные СМИ. На днях видеосюжет об этой проблеме вышел в паблике Mash: