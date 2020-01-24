В Харовске арестовали двух братьев, которые в новогоднюю ночь напали на полицейских

Двух жителей Харовска подозревают в применении насилия к полицейским. Братья напали на правоохранителей, которые в новогоднюю ночь преследовали их автомобиль.

По версии следствия, около трех часов ночи 1 января полицейские в Харовске увидели машину, за рулем которой был мужчина, не имеющий водительских прав.

— На требования остановиться он не реагировал, преследование автомашины полицейскими продолжалось до жилого дома на улице Ленина, где, остановив машину, водитель с пассажиром попытались скрыться. Сотрудники полиции пресекли попытку нарушителя скрыться в доме, намереваясь усадить в служебный автомобиль для составления административных материалов, но мужчины оказали активное сопротивление и устроили потасовку, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Так, 42-летний харовчанин ударил головой в грудь одного из полицейских и кулаком по лицу второго. Его 32-летний брат стукнул головой по лицу третьего сотрудника полиции, причинив кровоподтеки. Чтобы прекратить беспорядки, полицейские были вынуждены стрелять в воздух, а также применить слезоточивый газ. Тем не менее, нарушителям удалось скрыться. Позже их задержали при силовой поддержке ОМОНа и других сотрудников отделения полиции. По месту пребывания братьев провели обыски.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По решению суда оба фигуранта помещены под стражу. Ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что в августе 2019 года в Грязовце осудили 55-летнего мужчину, который вместе с сыном напал на инспекторов ДПС, остановивших их машину. Полицейские потребовали предъявить документы, пьяный водитель вместо этого устроили скандал и драку.