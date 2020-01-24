В Вологде «Магистраль» нарушила закон при приеме на работу экс-помощника судьи из Петербурга

Вологодская компания «Магистраль» нарушила закон при трудоустройстве бывших государственных служащих. Директор фирмы взял на работу экс-помощницу судьи Санкт-Петербургского городского суда, однако не уведомил об этом ее предыдущего работодателя, сообщает прокуратура Вологды.

— Проведенная проверка показала, что в 2018 году бывшая федеральная государственная служащая освобождена от должности помощника судьи Санкт-Петербургского городского суда и уволена с федеральной государственной гражданской службы. В этом же году она принята на работу в ООО «Магистраль», в лице директора Волкова Павла Вячеславовича, и заключен трудовой договор, — говорится в сообщении прокуратуры.

По закону, в десятидневный срок с момента заключения трудового договора с бывшим федеральным государственным служащим новый работодатель должен уведомить об этом предыдущего. Директор «Магистрали» этого не сделал, за что на него составили протокол об административном правонарушении. В ноябре 2019 года мировой судья оштрафовал по ст. 19.29 КоАП РФ ООО «Магистраль» на 50 тысяч рублей, его руководителя — на 20 000 рублей.

Руководитель фирмы решил обжаловать постановления в Вологодском городском суде, однако они были оставлены в силе.

Ранее NewsVo сообщал, что уборка более двух десятков улиц Вологды в разные периоды января не будет оплачена «Магистрали». Чиновники городской администрации не приняли некачественную работу подрядчика.