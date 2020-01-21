«Магистрали» не оплатят уборку 21 улицы Вологды в январе

Уборка более двух десятков улиц Вологды в разные периоды января не будет оплачена «Магистрали». Чиновники городской администрации не приняли работу подрядчика.

Так, за 9 января не принята уборка улиц Хлюстова, Ударников, Илюшина и Гагарина; за 10 января — переулков Некрасовский, Весенний, Прямой, Индивидуальный, Раздельный, Февральский, а также ул. Детская; за 16 января — Старое шоссе, ул. Рыбная, Овражная; 2-й Тихий переулок, включая выход на ул. Полярная, а также Рыбный и Овражный переулки. Есть также замечания по уборке улиц Предтеченская, Молодежная и по Новому переулку, проездам между домами по ул. Северной.

— Улицы, которые не соответствуют требованиям, прописанным в контракте, не принимаются, а значит, не оплачиваются. Информация передается подрядчику, если он не исправляет ситуацию, то не оплачивается уборка этого участка в течение всей недели. В период с 1 по 19 января нами не принята уборка 21 улицы. Критерии уборки четко прописаны в контракте: на проезжей части она начинается при достижении снежной массой высоту 2,5-3 см и должна быть завершена не позднее 3-6 часов после завершения снегопада в зависимости от категории улиц, — говорит временно исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Кроме того, по контракту, подрядчик обязан использовать противогололедные материалы, не допускать заужение проезжей части, избегать формирования снежных валов на пересечениях улиц, у пешеходных переходов, рядом с остановками, на тротуарах, мостовых сооружениях, подъездах к административным и общественным зданиям.

— Мы все успеваем сделать если снегопады ночные, но если снег идет и днем, то поработать сложнее. По поручению Мэра Вологды во время снегопадов мы теперь выводим технику и на дневную уборку тротуаров. Дороги стараемся содержать без снежного наката, тротуары, где это возможно — очищать до асфальта. Сейчас в среднем в сутки выходит 70-80 единиц техники и 130 рабочих на ручную уборку. При необходимости можем привлечь более 100 единиц техники, — отметил главный инженер компании «Магистраль» Алексей Широпаев.

Пресс-служба городской администрации также сообщает, что с замечаниями по уборке города можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 72-35-53.

Ранее NewsVo сообщал, что «Магистраль» выиграла аукцион на уборку улиц Вологды с 1 января по 30 сентября 2020 года. Сумма контракта - 299 911 813 рублей, это значит, что за каждый день работы подрядчику платят примерно по миллиону рублей.