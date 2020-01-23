Жителя Вашкинского района приговорили к обязательным работам за незаконный сбор и хранение мака

В Вашкинском районе суд огласил приговор 40-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном сборе и хранении мака.

По материалам дела, 20 июня 2019 года, обвиняемый обнаружил дикорастущие растения мака на территории одной из деревень Вашкинского района.

«Заведомо зная, что из них можно получить наркотическое средство, он незаконно собрал около 90 плодовых коробочек растений, которые принес домой, высушил и с 20 июня по 30 июля 2019 года незаконно хранил по месту своего жительства в этой же деревне. Согласно заключению эксперта общая масса изъятых у подсудимого фрагментов растений после высушивания составила 37,7 г, что является значительным размером», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также показал, что собирался использовать отвар из собранного мака в качестве обезболивающего. Приговором суда ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO писал о грязовчанине, которого приговорили к 4 годам колонии за покупку и хранение маковой соломы. Мужчина показал, что также намеревался принимать мак для сна и обезболивания.