Грязовчанина приговорили к четырем годам колонии за покупку и хранение маковой соломы

22.01.2020 [Происшествия]

В Грязовце суд вынес приговор 45-летнему местному жителю за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Известно, что мужчина ранее был судим за аналогичные преступления.

По материалам дела, в ночь с 22 на 23 августа 2019 года, на территории дачного кооператива в южной части Грязовца подсудимый приобрёл 188 граммов маковой соломы, которую хранил дома до момента изъятия 23 августа. Кроме того, из квартиры обвиняемого полицейские также изъяли ацетилированный опий общей массой не менее 6,3 грамма.

«Подсудимый вину в совершении преступлений признал частично. Показал, что хотел принимать мак для сна и обезболивания. По факту ацитилированного опия вину не признавал. В судебном заседании пояснил, что ранее бутылку не видел. Почему в ходе осмотра и изъятия бутылки в присутствии понятых не сказал, что она ему не принадлежит, пояснить не смог», - пресс-служба судов Вологодской области.

Учтя отягчающие обстоятельства (рецидив преступлений), суд приговорил мужчину к 4 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Тэги: наркотики, маковая соломка, приговор

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