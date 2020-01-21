В Шекснинском районе трое молодых людей устроили стрельбу из окна авто

В Шекснинском районе полицейские задержали троих молодых людей, стрелявших из охолощённого автомата из окна машины. Как рассказали NewsVo в пресс-службе областного УМВД, о происшествии сообщил дежурный смены ведомственной охраны Минтранса. 12 января около 11 часов, находясь на посту, он заметил, что из окна проезжающего автомобиля «выступает предмет, похожий на автомат, из которого были произведены выстрелы». Инцидент произошел вблизи деревни Слизово.

Установив автомобиль и его владельца, полицейские остановили транспортное средство. В салоне помимо водителя находились два пассажира и «внешне схожий с автоматическим оружием предмет».

В дальнейшем выяснилось, что автомат охолощённый. Стрелял 16-летний пассажир машины, как подросток пояснил полицейским, «из интереса», причинить вред никому не хотел. За рулем был 18-летний владелец оружия.

На подозреваемых были составлены административные материалы за стрельбу в населённом пункте и нарушение правил хранения оружия. По данным шекснинской районной газеты «Звезда», нарушители ехали на флешмоб в Череповец.

Ранее NewsVo сообщал, что жителя Череповца приговорили к условному сроку за стрельбу на улице из охолощеного (сигнального) автомата Калашникова.

Справка



Охолощённое орýжие (также встречаются названия вы́холощенное и демилитаризóванное) — изделие, предназначенное для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами (холостыми патронами). Использование других боеприпасов в охолощённом оружии без специальных подготовительных работ невозможно. Такое оружие изготавливается либо специально (например, по образцу вымышленного оружия из видеоигр) или переделывается из боевого оружия (такая процедура называется охолощéнием).