На замену трех лифтов в здании правительства Вологодской области власти готовы потратить 18,6 млн рублей

На замену трех лифтов в здании правительства Вологодской области на улице Герцена, 2 в Вологде из регионального бюджета готовы выделить 18,6 млн рублей. Такова была максимальная цена аукциона по поиску подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов, который комитет госзаказа объявил в конце декабря.

В документации к госзакупке говорится, что в рамках капремонта подрядчик должен будет выполнить замену трех лифтов (№1, №4 и №6). Установить планируется лифты модели GeN2 Premier грузоподъемностью 1000 кг и скоростью 1,6 метра в секунду.

В установленный срок на аукцион по поиску подрядчика так и не было подано ни одной заявки. В итоге закупку признали несостоявшейся.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области разработают программу по обновлению лифтового оборудования в многоквартирных домах региона. В рамках нее к 2025 году в области обещают обновить 1200 лифтов, которые выработали свой срок эксплуатации, прослужив больше 25 лет.