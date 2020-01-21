На замену трех лифтов в здании правительства Вологодской области власти готовы потратить 18,6 млн рублей

21.01.2020 [Общество]
На замену трех лифтов в здании правительства Вологодской области власти готовы потратить 18,6 млн рублей

На замену трех лифтов в здании правительства Вологодской области на улице Герцена, 2 в Вологде из регионального бюджета готовы выделить 18,6 млн рублей. Такова была максимальная цена аукциона по поиску подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов, который комитет госзаказа объявил в конце декабря.

В документации к госзакупке говорится, что в рамках капремонта подрядчик должен будет выполнить замену трех лифтов (№1, №4 и №6). Установить планируется лифты модели GeN2 Premier грузоподъемностью 1000 кг и скоростью 1,6 метра в секунду. 

В установленный срок на аукцион по поиску подрядчика так и не было подано ни одной заявки. В итоге закупку признали несостоявшейся.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области разработают программу по обновлению лифтового оборудования в многоквартирных домах региона. В рамках нее к 2025 году  в области обещают обновить 1200 лифтов, которые выработали свой срок эксплуатации, прослужив больше 25 лет.

Тэги: закупки, правительство области
Сюжет: Госзакупки в Вологодской области
Фото - скриншот документации закупки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодский фотограф и оператор Алексей Курбатов умер в Лос-Анджелесе
В Вологде подросток в магазине до смерти избил 31-летнего мужчину
Заведующая лабораторией роддома в Вологде прекратила голодовку: департамент здравоохранения обещает провести проверку
Произведенные в Череповце вездеходы начали поставлять в Румынию
В Вологде заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки
На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку
На жителя Верховажья Юрия Шадрина вновь составили протокол по статье об оскорблении власти
Погибшего в Вологде мужчину подросток избил из-за банки энергетика
Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае
На ликвидацию ЧП со скважиной в Белозерске потратили более 13 млн рублей
21.01.2020 [Общество]

Учеников начальных классов в Вологодской области обеспечат бесплатным горячим питанием с 1 сентября

551
0
20.01.2020 [Общество]

Начальник департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский лишился своего поста

3591
3
21.01.2020 [Общество]

На замену трех лифтов в здании правительства Вологодской области власти готовы потратить 18,6 млн рублей

483
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде с 22 января отменят автобусный маршрут №17
«Магистрали» не оплатят уборку 21 улицы Вологды в январе
В Шекснинском районе трое молодых людей устроили стрельбу из окна авто
Неприятный запах воды из-под крана в Вологде власти объяснили теплой зимой и мелководной рекой
На дороге Великий Устюг - Красавино у грузовика оторвались колеса
Банк «Открытие» увеличил выдачи ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге в 2,4 раза
Жительницу Устюжны оштрафовали на тысячу рублей за негерметичный септик
 


16.01.2020 [Общество]

На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку

5064
0
21.01.2020 [БлогоVO]

Накал страстей и драматизм развития сюжета в комментариях дизайна остановок удивляет

374
0
20.01.2020 [Обзор Прессы]

Письма из провинции. Вологда

544
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика