Сумма, в растрате которой обвиняют экс-главу администрации Кириллова, возросла до 2,5 млн рублей

21.01.2020 [Происшествия]

Бывшего руководителя администрации Кириллова Александра Полковникова будут судить за присвоение и растрату. Ранее сообщалось, что сумма ущерба, нанесенного его действиями бюджету, составляет миллион рублей, однако в ходе следствия она увеличилась до 2,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено было возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной в феврале–марте 2019 года. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2017 года, используя свое служебное положение, мужчина присвоил из бюджета Кириллова 185 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

— Кроме того, виновный предоставил главе муниципального образования город Кириллов, а также иным сотрудникам названного муниципального образования выгоды имущественного характера — денежные премии, тем самым совершив растрату вверенных бюджетных денежных средств муниципального образования, путем передачи их другим лицам на общую сумму более 2 млн. 310 тыс. рублей, — сообщает прокуратура Вологды.

Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб муниципальному образованию на общую сумму более 2 млн. 496  тыс. рублей, то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кирилловский районный суд, подсудимый был отстранен от занимаемой им должности в начале апреля 2019 года.

Тэги: присвоение, растрата, чиновники, бюджет

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