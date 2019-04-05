Глава администрации Кириллова подозревается в незаконном назначении премий себе и своим подчиненным

В Кириллове руководитель местной администрации подозревается следователями СК России в присвоении и растрате бюджетных денежных на общую сумму более 1 млн рублей. По данным Newsvo, речь идет об Александре Полковникове – именно он в тот период исполнял обязанности в этой должности. Сейчас он обозначен на сайте администрации города как руководитель этой структуры (ред. – без пометки и.о.).

В отношении него возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году Полковников, являясь исполняющим обязанности главы администрации Кириллова, неправомерно назначал себе и своим подчиненным премии.

- Используя свое служебное положение, он, зная об отсутствии экономии фонда оплаты труда бюджета муниципального образования, систематически издавал распоряжения о выплате себе и подчиненным премий, помимо ежемесячных премий прямо предусмотренных штатным расписанием администрации и Положением об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Город Кириллов». Своими противоправными действиями подозреваемый незаконно обратил в свою пользу, а также растратил средства бюджета муниципального образования в общей сумме более 1 млн рублей, - сообщает СУ СК по Вологодской области.

Следователи СК России исследовали служебные помещения администрации Кириллова, изъяли компьютерную технику и имеющую значение для следствия документацию. Назначено проведение судебной бухгалтерской экспертизы.

Кроме того, следователи направили в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от занимаемой должности, поскольку он имеет доступ к финансовой документации администрации города.

Уголовное дело возбуждено по результатам процессуальной проверки материалов, поступивших из прокуратуры.