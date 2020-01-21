Погибшего в Вологде мужчину подросток избил из-за банки энергетика

21.01.2020 [Происшествия]

Региональное управление следственного комитета сообщает подробности конфликта подростка и мужчины в круглосуточном магазине в Вологде. 

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла в ночь с 18 на 19 января в супермаркете "Аллея" на улице Ленинградской. В ходе произошедшей в зале магазина ссоры 17-летний юноша нанес 31-летнему мужчине множественные удары кулаками в область головы и тела. От полученных травм пострадавший вскоре скончался в больнице, причиной смерти вологжанина стала тупая травма головы с кровоизлияниями.

— Согласно показаниям подозреваемого, он в компании приятелей находился у банкомата, на который поставил банку с энергетиком. Подошедший мужчина взял и открыл напиток, из-за чего произошел конфликт, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В группе «Южная Вологда» в соцсети пишут, что свидетелям произошедшего оказались жена и малолетний ребёнок убитого. По неофициальной информации жителей, мужчина приехал на такси и пошел к банкомату снять деньги.

 

Тэги: подростки, жестокость

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