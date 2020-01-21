Виновницу ДТП с погибшей в Никольске освободили от уголовной ответственности

21.01.2020 [Происшествия]

Жительницу Никольского района, по вине которой в ДТП погибла ее свекровь, освободили от уголовной ответственности. Дело прекращено по решению суда.

Авария произошла 4 сентября 2019 года на перекрестке улиц Красная и Ленина. 27-летняя подсудимая, управляя «Ладой», нарушила ПДД, выехала на перекресток и не уступила дорогу УАЗу, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого пассажир «Лады», 63-летняя свекровь подсудимой, погибла на месте.

— В судебном заседании от потерпевшего (свекра подсудимой) поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой и заглаживанием ею причиненного вреда в полном объеме. Мужчина подтвердил, что подсудимая извинилась перед ним, они являются родственниками, проживают в настоящее время вместе. До судебного заседания они примирились, он ее простил, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд учел, что ранее девушка не была судима, к административной ответственности не привлекалась, характеризуется удовлетворительно. В итоге уголовное дело в отношении 27-летней девушки было прекращено. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: ДТП, гибель человека

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