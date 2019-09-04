63-летняя женщина погибла в столкновении УАЗа и «Лады» в Никольске

04.09.2019 [Происшествия]

Один человек погиб и два пострадали в результате столкновения УАЗа и "Лады" в Никольске. ДТП произошло сегодня, 4 сентября, около 10.25 на перекрестке улиц Красная и Ленина районного центра.

По предварительной версии областного УМВД, 27-летняя женщина за рулем "Лады Ларгус", проезжая нерегулируемый перекресток, не предоставила преимущество УАЗу. Произошло столкновение, 63-летняя женщина, сидевшая на переднем сидении УАЗа, погибла. Травмы получили водитель "Лады" и ее 70-летняя пассажирка. 

На месте происшествия работали наряды ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее Newsvo сообщал, что 2 сентября в Череповце на улице Сталеваров произошло ДТП с двумя погибшими. Водитель "Киа Рио" совершил наезд на трех пешеходов, пересекавших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по "зебре".

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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