В отреставрированном «Доме кружевниц» в Вологде откроют Центр ремесел

20.01.2020 [Общество]

В отреставрированном «Доме кружевниц» в Вологде в 2020 году планируют открыть Центр ремесел. Работы на памятнике архитектуры шли несколько лет, на них было потрачено 52 млн рублей.

«Все вы помните длительную и непростую историю с домом на ул. Благовещенская, 20. В декабре 2019 года полностью завершены работы в этом памятнике архитектуры. Мы планируем, что в 2020 году там будет создан Центр ремесел - эта площадка как нельзя лучше подходит для сохранения народного творчества», - цитирует новостной сайт городской администрации мэра Вологды Сергея Воропанова.

Реставрация исторического особняка на ул. Благовещенской, 20, изначально проводилась с 2013 по 2016 годы. Первоначально работы выполняло ООО РЦ АПО – реставрационная фирма Александра Попова. Фирма взялась за памятник деревянного зодчества в 2014 году по предложению городской администрации. В 2015 году договор с ним не продлили - власти предъявили претензии к качеству реставрации и нашли новых подрядчиков.

После этого реставрацией "Дома кружевниц" занимались еще два подрядчика – ярославская компания «Строй Групп» и вологодское ООО «Научно-ремонтные производственные мастерские» Александра Юрманова. Напомним, что к их работе были серьезные претензии у градозащитников. При реставрации был уничтожен исторический балкон Дома кружевниц, хотя Николай Дьяков, который тогда возглавлял управление культуры, обещал, что балкон отреставрируют. Из-за претензий к состоянию памятника и качеству работ в 2016 году работы были приостановлены.

Осенью 2018 года на завершение реставрации Дома кружевниц было выделено 5,1 млн рублей. Конкурс на ремонтно-реставрационные работы выиграла компания «СтарГрад». В 2019 году, как отмечают в городской администрации, был осушен подвал, выполнена внешняя и наружная отделка, реставрация оригинальных элементов экстерьера и интерьера.

«На финальном этапе работ были устранены мелкие недочеты. Завершены отделочные работы, установлены пожарные сигнализации, смонтирована электропроводка. Основной объем работ был выполнен еще летом. Сейчас объект принял комитет по охране культурного наследия Вологодской области», — рассказала начальник управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова.

В 2020 году в здании на ул. Благовещенской, 20, по поручению мэра Вологды планируется открыть Центр ремесел. В обновленном «Доме кружевниц» будут организованы мастер-классы по народно-художественным промыслам и выставки народно-прикладного творчества.

Тэги: Дом кружевниц, реставрация

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