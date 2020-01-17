На жителя Верховажья Юрия Шадрина вновь составили протокол по статье об оскорблении власти

17.01.2020 [Общество]

На жителя Верховажья Юрия Шадрина, ранее оштрафованного на 30 тысяч рублей за пост о Путине в соцсети, вновь составили протокол по статье о неуважении к власти. На этот раз поводом для разбирательства стала другая публикация Шадрина на его странице в соцсети.

Пост, в котором употребляются слова «гадюка», «монстр», «мразь», Юрий опубликовал в ноябре 2019 года.

— На этот раз провели настоящую лингвистическую экспертизу, а не размышления сельской учительницы, — рассказал NewsVo Юрий.

В этот раз протокол на жителя Верховажья был составлен по части 4 статьи 20.1 КоАП РФ — повторное нарушение. Это означает, что теперь мужчине грозит штраф не в 30 тысяч рублей, а от 100 до 200 тысяч.

Как ранее сообщал NewsVo, 3 мая этого года Юрий Шадрин написал на своей странице «Путин ******* реальный, а не сказочный». Спустя несколько дней его вызвали в полицию для составления протокола по новой статье об оскорблении власти. В качестве доказательства вины мужчины ему была предъявлена экспертиза, проведенная учителем русского языка Верховажской школы Аленой Поповой. Она каким-то образом установила, что речь в статусе Шадрина идет именно о президенте РФ.

7 июня Верховажский районный суд постановил оштрафовать Юрия Шадрина на 30 тысяч рублей. Он подал апелляцию в Вологодский областной суд, однако тот оставил решение в силе. 

Тэги: оскорбление власти

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