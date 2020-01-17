В семи районах Вологодской области купания в водоемах в Крещение отменили из-за тонкого льда

17.01.2020 [Общество]

31 место для проведения крещенских купаний оборудовано в Вологодской области. Такие данные приводит региональное управление МЧС. Спасатели советуют окунаться в прорубь только в специально оборудованных иорданях, их список есть на сайте ведомства.

Кроме того, из-за тонкого льда крещенские купания полностью отменены в Бабаевском, Белозерском, Междуреченском, Нюксенском, Сямженском, Чагодощенском и Череповецком районах, там купелей оборудовано не будет.

Ранее NewsVo сообщал, что  Роспотребнадзор рекомендовал запретить пить воду из иордани во время праздника Крещения в Белозерском районе. В последние годы после ее употребления у жителей диагностировали кишечную инфекцию.

Тэги: Крещение, купание

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодский фотограф и оператор Алексей Курбатов умер в Лос-Анджелесе
В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
Заведующая лабораторией роддома в Вологде прекратила голодовку: департамент здравоохранения обещает провести проверку
Произведенные в Череповце вездеходы начали поставлять в Румынию
В Верховажском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку
В Вологде заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки
Житель Великоустюгского района умер, взорвав петарду на остановке
В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей
В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад
На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку
17.01.2020 [Общество]

Поступившие в Вологду из Москвы троллейбусы выйдут на линию не раньше июля 2020 года

1175
2
17.01.2020 [Общество]

Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае

302
1
16.01.2020 [Общество]

В Вологде заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки

4155
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На жителя Верховажья Юрия Шадрина вновь составили протокол по статье об оскорблении власти
В Вологде в школе №24 во время обеда ученику попалась проволока в котлете
Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае
В семи районах Вологодской области купания в водоемах в Крещение отменили из-за тонкого льда
Дети погибшего в ДТП главы Федотовского поселения возместят ущерб за разбитый им служебный автомобиль
В Вытегре бойцовая собака покусала шестерых учеников в здании школы
Сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде продлили до сентября 2020 года
 


16.01.2020 [Общество]

На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку

3333
0
17.01.2020 [БлогоVO]

Вот почему району нужна зеленая зона!

115
0
17.01.2020 [Обзор Прессы]

Капитан гранта. Как из захолустья делать город-музей

208
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика