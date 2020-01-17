В семи районах Вологодской области купания в водоемах в Крещение отменили из-за тонкого льда

31 место для проведения крещенских купаний оборудовано в Вологодской области. Такие данные приводит региональное управление МЧС. Спасатели советуют окунаться в прорубь только в специально оборудованных иорданях, их список есть на сайте ведомства.

Кроме того, из-за тонкого льда крещенские купания полностью отменены в Бабаевском, Белозерском, Междуреченском, Нюксенском, Сямженском, Чагодощенском и Череповецком районах, там купелей оборудовано не будет.

Ранее NewsVo сообщал, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить пить воду из иордани во время праздника Крещения в Белозерском районе. В последние годы после ее употребления у жителей диагностировали кишечную инфекцию.