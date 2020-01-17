В Вологде пьяный водитель заперся от бойцов Росгвардии в машине

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя. В ночь с 16 на 17 января в поселке Молочное патрульные заметили автомобиль «ВАЗ-2110», двигавшийся с выключенными фарами и габаритными огнями.

«При этом машина виляла по проезжей части, постоянно перестраиваясь из одной полосы движения в другую и заезжая на обочину. Стражи правопорядка остановили авто для проверки, однако водитель заблокировался в машине и отказался выходить», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Спустя некоторое время водитель всё же вышел из машины и признался, что сел за руль в состоянии опьянения. Также выяснилось, что 22-летний нарушитель уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде ранее. Молодого человека передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодском районе сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя мотобуксировщика, который ехал по трассе, не обращая внимания на то, что на ней нет снега.