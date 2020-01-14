В Вологодском районе полицейские задержали пьяного водителя мотобуксировщика

14.01.2020 [Происшествия]

В конце прошлой недели в Вологодском районе сотрудники ДПС задержали пьяного водителя. Мужчина, который оказался 40-летним жителем поселка Огарково, двигался на мотобуксировщике по проезжей части, несмотря на отсутствие снега. На неоднократные требования полицейских остановиться, водитель не отреагировал и попытался скрыться, но был задержан.

«Во время общения с водителем мотобуксировщика госавтоинспекторы обратили внимание, что у него имелись признаки опьянения. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, которое подтвердило их подозрения. На дисплее алкометра высветилось число 0,626 мг/л», — пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

За нарушение ПДД на нарушителя составлены административные протоколы. Ему грозит штраф и лишение водительских прав.

Тэги: пьяный водитель

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