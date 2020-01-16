На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку

Наталья Рюмина

Евгений Вьюшин в 2012 году купил дом на берегу реки Комелы в деревне Захарово Вологодского района. От дома до берега реки было около 12 метров. Мужчина поставил на участке беседку, обзавелся огородом, однако вскоре берег начало активно подмывать. Тревогу мужчина забил в 2017 году, когда после весеннего паводка у него смыло несколько метров участка. Затем берег уменьшился еще на несколько метров. Пришлось убрать беседку, так как грунт под ней полностью обвалился. Евгений пытался укреплять берег самостоятельно, высаживая кустарники, привозил камень, но это не помогало. Тогда он стал обращаться к властям с просьбой помочь укрепить берег. Но от него отмахнулись. Мол, сам купил дом, сам и разбирайся.

Не наше дело

Мужчине удалось выяснить, что предыдущий собственник, который продал ему дом, возвел здание с нарушениями — участок полностью находится в береговой полосе, а такая земля относится к федеральной собственности и является охранной зоной.

Кто из ответственных лиц допустил, чтобы так произошло, Евгению так и не удалось выяснить. Хотя это прямая ответственность властей.

Так, участок был поставлен на учет еще в 2008 году и отнесен местными властями к землям населенных пунктов. Дом предыдущим собственником был построен без разрешения, однако позже успешно зарегистрирован. Евгений Анатольевич пытался решить вопрос с бывшим владельцем дома, тот пообещал, что поможет, но перестал выходить на связь.

Осенью 2017 года мужчина обратился к заместителю губернатора Виктору Рябишину. Вместе с представителями департамента природных ресурсов и окружающей среды области, администрации Вологодского района и Законодательного собрания области он выезжал на место. В итоге посоветовал мужчине укрепить берег самостоятельно с помощью зеленых насаждений.

«В результате рассмотрения установлено, что приобретенный вами дом полностью находится в береговой полосе водного объекта и построен предыдущим собственником с нарушением требований законодательства. В настоящее время укрепление берега возможно с помощью посадки зеленых насаждений. Администрацией Вологодского района предложено рассмотреть возможность реализации мероприятия в рамках проекта „Народный бюджет“. Так же предлагаю Вами рассмотреть возможность решения вопроса с предыдущим собственником в судебном порядке», — говорится в ответе замгубернатора.

В департаменте природных ресурсов и окружающей среды мужчине посоветовали обратиться в администрацию района, несмотря на то, что это их компетенция — принимать меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

«Реализация указанных мер осуществляется с участием средств федерального бюджета, выделяемых по результатам их защиты в Федеральном агентстве водных ресурсов. При этом определяющим условиями для принятия агентством решения о предоставлении средств федерального бюджета являются численность населения, проживающего на защищаемой от обрушения берега территории, количества объектов экономики и культуры с определением материального ущерба в случае их попадания в зону негативного воздействия воды».

Чья компетенция?

В 2018 году мужчина обратился с иском в Вологодской районный суд, в котором попросил возложить обязанность по укреплению береговой линии на департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, администрацию муниципального Вологодского района и администрации сельского поселения Подлесное Вологодского муниципального района, к которому относится деревня.

Суд в удовлетворении иска Евгению отказал, мотивировав свое решение, тем, что «земельный участок и жилой дом, принадлежащие истцу, полностью находятся в береговой полосе водного объекта — река Комела», а значит, их использование осуществляется с нарушением водного законодательства.

«При таких обстоятельствах и с учетом того, что истец, являясь собственником земельного участка, обязан нести бремя содержания своего имущества, суд не усматривает оснований для возложения на ответчиков обязанности по укреплении береговой линии, в связи с чем, в удовлетворении заявленных требований следует отказать. Кроме того, приобретая земельный участок, расположенный на берегу реки, истец, действуя с должной внимательностью и осмотрительностью, должен был предусмотреть возможные последствия такого расположения земельного участка», — отмечается в решении.

Представитель ответчика — администрации Вологодского района — пояснила в суде, что мужчина злоупотребляет правом, поскольку жилой дом и земельный участок, собственником которых он является, полностью попадают в береговую полосу водного объекта река Комела, который находится в федеральной собственности.

Интересно, что в 2008 году участок, на котором стоит дом, был учтен, а земли отнесены к землям населенных пунктов — это прерогатива местной власти. На тот момент деревня Захарово относилась к Марковскому сельскому поселению, правопреемником которого является сельское поселение Подлесное. Там NewsVo не смогли ответить на вопрос, почему десять лет назад участок поставили на учет, а позднее на нем зарегистрировали дом, сославшись на то, что это не их компетенция. Однако в компетенции местных властей определить категорию земли, соответственно генеральному плану. Так, например, совет депутатов Марковского сельского поселения утверждал генеральный план в 2013 году, а в 2014 году были утверждены правила землепользования и застройки сельского поселения. Генеральные планы утверждались и ранее.

Берег реки после осеннего паводка подошел к дому совсем близко, у Евгения Вьюшина уже почти не осталось надежды на то, что его дом, который он много лет приводил в порядок, можно спасти.