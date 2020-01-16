В Вологде подросток с толкача завел чужой автомобиль и сдал его на металлолом

В Вологде 17-летний подросток завел чужой автомобиль с толкача и доехал до пункта приема металла, где сдал за семь тысяч рублей.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что от дома по улице Ленинградской пропал его ВАЗ 21093. Владелец авто рассказал, что оно давно уже находилось в неисправном состоянии.

Позднее сотрудники уголовного розыска нашли в одном из пунктов приема металла схожий кузов. Во время беседы с работником приемки металла полицейские выяснили, что днем ранее молодой человек сдал похожий автомобиль на металлолом.

— В дальнейшем оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался вологжанин 2002 г. р. Подозреваемый признался полицейским, что неоднократно приходил мимо ВАЗа и в один из вечеров он решил сдать данный автомобиль на металлолом. Дверь авто оказалась не заперта, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Заведя машину, подозреваемый доехал до пункта приема металла, где сдал ВАЗ в металлолом.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража). Юноше грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце суд огласил приговор уроженцу республики Беларусь за хищение вверенного ему металлолома. Вместо того, чтобы доставить 22 тонны груза по ранее оговоренному адресу, мужчина решил сбыть его самостоятельно.