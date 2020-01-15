Водитель фуры продал 22 тонны металлолома, который должен был доставить в Череповец

В Череповце суд огласил приговор уроженцу республики Беларусь за хищение вверенного ему металлолома. Вместо того, чтобы доставить груз по ранее оговоренному адресу, мужчина решил сбыть его самостоятельно.

В материалах дела говорится, что в мае 2019 года подсудимый устроился водителем-экспедитором в ООО «Махаон» без оформления трудовых отношений. 25 июня, по указанию гендиректора фирмы, мужчина принял груз стального лома, принадлежащего ООО «Промтехносеть», стоимостью 317 тысяч рублей в городе Сергиев Посад Московской области.

Стальной лом общей массой 22 359 килограммов водитель-экспедитор на «Скании» должен был доставить в ПАО «Северсталь», но вместо этого 26 июня продал его в Череповце и выручил за это 244 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Своими действиями обвиняемый причинил владельцу металлолома крупный материальный ущерб.

«В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и показал, что из вырученных денег 239 000 рублей перевел своей супруге и 5 000 рублей оставил себе. Весь ущерб от преступления погасили его родственники. В содеянном он раскаивается», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев колонии общего режима. С него также взыскали процессуальные издержки. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.