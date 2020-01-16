В Вытегре клиентке салона красоты понадобилась медпомощь после коррекции морщин

16.01.2020 [Происшествия]

В Вытегре суд оштрафовал владелицу салона красоты и одну из ее работниц за оказание небезопасных услуг в области косметологии. Одной из клиенток заведения потребовалась помощь врача.

Как удалось установить следователям, 31-летняя предпринимательница из Вытегры в марте–октябре 2018 года в своем салоне-парикмахерской незаконно, с помощью наемного работника без медицинского образования, оказывала услуги в области косметологии.

— В ее салоне оказывались услуги по коррекции морщин путем проведения инвазивных процедур (мезотерапии), которые отнесены к медицинским услугам, относятся к видам медицинской помощи по профилю «косметология» и подлежат обязательному лицензированию. В результате от процедур у одной из клиенток появились проблемы, вынудившие ее обратиться к дерматологу и проходить лечение, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ  (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следствие пришло к выводу, что без соответствующего медицинского образования невозможно правильно, эффективно и безопасно для жизни и здоровья применять к клиентам вводимые им инвазивным путем препараты. Работница салона могла неверно рассчитать концентрацию и дозу препарата, не могла точно определить показания и противопоказания к услуге, могла неверно выбрать тактику действий в случае возникновения неотложных состояний и лечения возможных побочных эффектов. Все это создавало реальную угрозу безопасности жизни и здоровья клиентов салона.  

Поскольку преступление и владелицей, и работницей салона было совершено впервые, они ходатайствовали о прекращении в отношении них уголовного дела и назначении им судом меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Стоимость проведенных процедур в 10 тысяч рублей пострадавшей от их действий клиентке предприниматель возместила.

В итоге фигуранткам дела назначили судебные штрафы в размере 25 тысяч рублей каждой.

Ранее NewsVo сообщал, что в Шексне суд на 51 тысячу рублей оштрафовал женщину, которая, не имея лицензии, оказывала услуги косметолога. Кроме того, в кабинете у нее не было необходимого медоборудования.

Тэги: косметология

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