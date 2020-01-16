Полиция ищет очевидцев ДТП с четырьмя погибшими в Верховажском районе

Полиция ищет возможных очевидцев аварии с погибшими, произошедшей на 677 км автодороги Москва-Архангельск в Верховажском районе в ночь с 28 на 29 декабря.
Как newsVO писал ранее, около 01.50, 26-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ниссан Альмера». От полученных травм водитель и три пассажира «Ниссана» скончались. Водитель и пассажир «Форда» получили травмы.
«Если вы располагаете какой — либо информацией по данному ДТП или у вас имеется запись видеорегистратора, просим связаться со следственной частью СУ УМВД России по Вологодской области по телефонам: 8(8172) 785860, 786329 или обратиться в дежурную часть ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Вологде: 8(8172) 765050», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.