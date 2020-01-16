Полиция ищет очевидцев ДТП с четырьмя погибшими в Верховажском районе

16.01.2020 [Происшествия]

Полиция ищет возможных очевидцев аварии с погибшими, произошедшей на 677 км автодороги Москва-Архангельск в Верховажском районе в ночь с 28 на 29 декабря.

Как newsVO писал ранее, около 01.50, 26-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ниссан Альмера». От полученных травм водитель и три пассажира «Ниссана» скончались. Водитель и пассажир «Форда» получили травмы.

«Если вы располагаете какой — либо информацией по данному ДТП или у вас имеется запись видеорегистратора, просим связаться со следственной частью СУ УМВД России по Вологодской области по телефонам: 8(8172) 785860, 786329 или обратиться в дежурную часть ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Вологде: 8(8172) 765050», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: ДТП, очевидцы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
С января 2020 года в Вологодской области вырастет плата за капремонт
В Верховажском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку
В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей
Житель Великоустюгского района умер, взорвав петарду на остановке
Слесарь из Вологды присвоил выделенные для оплаты гостиницы в командировке 370 тысяч рублей
Выполнение корректировки проекта Некрасовского моста в Вологде продлили до марта 2020 года
Произведенные в Череповце вездеходы начали поставлять в Румынию
В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади
В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад
12.01.2020 [БлогоVO]

13 млн. рублей хочет заработать собственник здания и земли под бывшим Центром туризма в Вологде

3371
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде 24 января представят спектакль «Процесс» по роману Франца Кафки
Череповчанина, который дал взятку сотруднику лесничества, осудили условно
В Вытегре клиентке салона красоты понадобилась медпомощь после коррекции морщин
Восемь фиксирующих нарушения видеокамер установят на улицах Череповца
Полиция ищет очевидцев ДТП с четырьмя погибшими в Верховажском районе
Обвиняемый в убийстве дочери житель Шуйского рассказал, что они пили вместе с женой
В Вологде «Дэу» вылетел на тротуар и сбил коляску с двухлетней девочкой
 


13.01.2020 [Общество]

В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад

3268
0
16.01.2020 [БлогоVO]

Мы ещё успели это увидеть. Мы ещё — застали

31
0
16.01.2020 [Обзор Прессы]

«Изменение формы манипуляции» или «революция сверху»?

92
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика