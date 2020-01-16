Полиция ищет очевидцев ДТП с четырьмя погибшими в Верховажском районе

Полиция ищет возможных очевидцев аварии с погибшими, произошедшей на 677 км автодороги Москва-Архангельск в Верховажском районе в ночь с 28 на 29 декабря.

Как newsVO писал ранее, около 01.50, 26-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ниссан Альмера». От полученных травм водитель и три пассажира «Ниссана» скончались. Водитель и пассажир «Форда» получили травмы.