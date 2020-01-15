Обвиняемый в убийстве дочери житель Шуйского рассказал, что они пили вместе с женой

28-летний житель села Шуйское Междуреченского района, который обвиняется в гибели своей полуторагодовалой дочери, арестован.

- Следователи ходатайствовали перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему жителю села Шуйское Междуреченского района, задержанному по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери. Суд согласился с доводами следствия и принял решение об аресте подозреваемого на период предварительного расследования, на два месяца по 12 марта 2020 года, - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.

В семье осталось четверо детей, ими занимаются медики и социальные службы. По информации ТАСС, мать детей госпитализирована на большом сроке беременности со следами побоев. Судя по всему, семья не состояла на учете как неблагополучная.

Правоохранителям отец девочки сказал, что в тот день они выпили вместе с женой:

Напомним, тело ребенка было обнаружено вечером 13 января в машине возле проходной хлебозавода во втором Турундаевском переулке в Вологде. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в себе Шуйское, ударил по голове свою дочь, после чего ушел из дома. О смерти дочери ему сообщила жена, тогда он забрал тело ребенка и отвез в областной центр якобы для проведения экспертизы. В Вологде он приехал к родственнику, который, увидев тело ребенка, сообщил о произошедшем в полицию.