В Вологде «Дэу» вылетел на тротуар и сбил коляску с двухлетней девочкой

В Вологде «Дэу» после столкновения с другой машиной вылетел на тротуар и сбил коляску с двухлетней девочкой. Ребенок в больнице.

По данным областного УМВД, авария произошла 15 января около 16.35 на перекрестке улиц Чехова и Предтеченской. 70-летний водитель «Мазды» при повороте налево не предоставил преимущество и допустил столкновение с «Дэу», за рулем которой находился 30-летний мужчина.

— От удара Дэу отбросило на тротуар, где она сбила коляску с 2-летней девочкой. Ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщает пресс-служба.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповецком районе в столкновении «Хонды» и «Хенде» пострадали семь человек, из них трое детей. ДТП произошло около в ночь с 30 на 31 декабря на 185 километре автодороги Вологда — Новая Ладога.