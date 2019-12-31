Трое детей получили травмы в столкновении иномарок в Череповецком районе

В Череповецком районе в столкновении «Хонды» и «Хенде» пострадали семь человек, из них трое детей. ДТП произошло около в ночь с 30 на 31 декабря на 185 километре автодороги Вологда — Новая Ладога.

По предварительным данным областного УМВД, автомобиль «Хенде» под управлением 41-летней женщины занесло, машина врезалась в «Хонду», за рулем которой находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя, семилетний мальчик и 39-летний мужчина, ехавшие в «Хенде», а также 35-летняя женщина, четырехлетняя девочка и семилетний мальчик, находившиеся в салоне автомобиля «Хонда». Все пострадавшие были доставлены в медучреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.