Трое детей получили травмы в столкновении иномарок в Череповецком районе

31.12.2019 [Происшествия]

В Череповецком районе в столкновении «Хонды» и «Хенде» пострадали семь человек, из них трое детей. ДТП произошло около в ночь с 30 на 31 декабря на 185 километре автодороги Вологда — Новая Ладога.

По предварительным данным областного УМВД, автомобиль «Хенде» под управлением  41-летней женщины занесло, машина врезалась в «Хонду», за рулем которой находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя, семилетний мальчик и 39-летний мужчина, ехавшие  в «Хенде», а также 35-летняя женщина, четырехлетняя девочка и семилетний мальчик, находившиеся в салоне автомобиля «Хонда». Все пострадавшие были доставлены в медучреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.  

Тэги: ДТП, пострадавшие
Фото пресс-службы областного УМВД

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