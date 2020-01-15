Житель Великого Устюга прыгнул в реку, убегая от сотрудников Росгвардии

В Великом Устюге сотрудники Росгвардии спасли 20-летнего молодого человека, который прыгнул в реку, убегая от них.

Ночью 14 января в здании местной библиотеки сработала сигнализация. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что неизвестный разбил несколько окон на первом этаже. Кроме того, окна на первых этажах были разбиты также в жилом доме и госучреждении, находящихся неподалёку.

«Направившись на поиск злоумышленника, сотрудники Росгвардии увидели на соседней улице возле реки молодого человека. Он находился в возбужденном состоянии и размахивал руками. Увидев стражей правопорядка, он попытался убежать, а потом резко свернул в сторону реки, прыгнул в полынью и попытался уплыть. Однако очень холодная вода и намокшая одежда не дали ему это сделать», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Мужчину вытащили из воды, сняли с него верхнюю одежду и посадили в патрульный автомобиль.

«Как пояснил 20-летний молодой человек, накануне его задержали правоохранители за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Этот факт его очень разозлил, поэтому он решил отомстить и стал бить стекла в зданиях. Решение прыгнуть в воду к нему пришло спонтанно, о том, что этот поступок может оказаться фатальным, он даже не задумался», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде сотрудник Росгвардии — старший сержант полиции Константин Кувылкин — спас мужчину, спрыгнувшего в реку с Октябрьского моста. Инцидент произошел вечером 18 октября в 19 часов.